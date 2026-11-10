«Дорожная ссора» оказалась заказным убийством: на Украине раскрыли убийство офицера ВСУ Фото: REUTERS.

В Одессе застрелили начальника управления логистики ВМС Украины Александра Тихого. По данным РИА Новости, ссылающегося на российские силовые структуры, в причастности к убийству подозревают сотрудников СБУ. 50-летнего капитана первого ранга убили утром 30 сентября 2026 года на Люстдорфской дороге.

Сначала всё выглядело как разборка на дороге. Нападавший якобы специально спровоцировал столкновение машин, а потом дважды выстрелил в офицера. Но следствие быстро переквалифицировало дело в заказное убийство. Подозреваемый, по материалам следствия, действовал в интересах куратора из СБУ.

Мотив, как сообщается, был простым и циничным: офицера убрали, чтобы он не дал ход публикации о крупных коррупционных схемах внутри СБУ. Речь идёт в том числе об окружении генерала Сергея Дуки. Версию подтверждают и свежие материалы самого НАБУ, где уже рассказано о целом ряде громких коррупционных преступлений.

Ранее стало известно, что двух высокопоставленных работников Службы безопасности Украины уволили после очередного коррупционного скандала.