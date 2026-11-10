Россия объявила неприемлемым сотрудника посольства Молдавии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская сторона объявила неприемлемым одного из сотрудников посольства Молдавии в Москве. Об этом сообщили в МИД РФ, сославшись на принцип взаимности. Поводом стало решение Кишинёва объявить персоной нон грата российского дипломата, работавшего в посольстве в Молдавии.

Посла Молдавии в Москве во вторник вызвали в российское дипведомство. Ему заявили протест из-за действий молдавских властей в отношении сотрудника российского посольства.

В МИД подчеркнули: ответные меры приняты именно по принципу взаимности, без дополнительных шагов.

Незадолго до этого экс-президент Молдавии Владимир Воронин высказался против оборонного соглашения с Украиной. По его мнению, этот документ втягивает Кишинёв в вооружённый конфликт и превращает молдавскую территорию в «прямую мишень».