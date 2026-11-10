Российские силы ПВО сбили 52 дрона ВСУ самолётного типа за день Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские системы ПВО за день уничтожили 52 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что дроны самолётного типа перехватывались с 08:00 до 20:00 мск.

География перехватов следующая: Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Смоленская области и Республика Крым. Дежурные силы ПВО сработали оперативно, не дав беспилотникам добраться до целей. Каждый из 52 аппаратов был уничтожен в воздухе.

Напомним, что ночью российские военные сбили ещё 155 украинских дронов над девятью регионами. По данным Минобороны, речь идёт исключительно о беспилотниках самолётного типа. В тёмное время суток киевский режим пытался атаковать Краснодарский край и другие регионы РФ.