«Мы воодушевлены»: Кушнер поделился впечатлениями от первого дня переговоров в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Спецпосланник Соединенных Штатов и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер подвёл итог первого дня трёхсторонних переговоров в Абу-Даби. По его словам, дискуссии получились конструктивными, и американская делегация воодушевлена их первыми результатами. Об этом дипломат написал в соцсети X.

«Мы воодушевлены сегодняшними конструктивными дискуссиями. По поручению президента Дональда Трампа мы работаем над тем, чтобы положить конец этому конфликту и выработать механизмы безопасности», — говорится в публикации.

Напомним, что переговоры России, США и Украины стартовали в Абу-Даби 10 ноября и продлятся два дня. Стороны обсуждают ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. При этом украинское урегулирование — лишь один из пунктов масштабной дискуссии.

Пока официальных заявлений по итогам первого раунда от российской и украинской делегаций не поступало.