Суд на Украине вынес приговор по делу о бракованных бронежилетах для ВСУ Фото: REUTERS.

На Украине Высший антикоррупционный суд вынес приговор по громкому делу о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ. Виновными признаны трое — экс-глава «Укрпатента» Андрей Кудин, бывшая руководительница юрдепартамента Минэкономики Олеся Савчук и прежний председатель правления благотворительной организации «Дыхание милосердия» Андрей Черный. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Кудин получил самый суровый срок — 10 лет колонии. Кроме того, суд на три года лишил его права занимать должности, связанные с государственной службой, и постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество.

Любопытно, что все трое фигурантов, по данным следствия, напрямую с Минобороны связаны не были. Однако именно через них, как полагают правоохранители, проворачивалась махинация с поставками. Ранее в поле зрения следствия попал и бывший сотрудник украинского военного ведомства — его подозревают в причастности к той же схеме.

Масштаб ущерба впечатляет: по данным Евроюста, он превысил 53 миллиона евро. Государство закупило 67 тысяч бронежилетов, перечислив поставщику полную предоплату. А потом экспертиза показала: защита не соответствует заявленным характеристикам.