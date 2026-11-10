"Брюс хотел этого": в США вписали в предвыборную бюллетень умершего кандидата

Скончавшийся кандидат Джудичи лидирует на выборах в совет округа в США Фото: REUTERS.

Американские политики выдвинули на голосование скончавшегося два месяца назад кандидата Брюса Джудичи. Он лидирует на выборах в совет наблюдателей калифорнийского округа Калаверас. Волонтеры штаба Брюса Джудичи решили продолжать кампанию, оповестил телеканал KCRA 3.

Сейчас политик набирает свыше 56% голосов избирателей. У его ближайшего соперника - 43%.

"Мы твердо чувствовали, что Брюс хотел этого; это была его миссия, и наша цель состояла в том, чтобы довести ее до конца", - объяснили в предвыборном штабе Брюса Джудичи.

Американский лидер Дональд Трамп тем временем прокомментировал исход промежуточных выборов в Конгресс. Он считает, что результаты отбросили Соединенные Штаты в прошлое. По мнению президента США, республиканцы от этого в будущем станут только сильнее.