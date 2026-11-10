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НовостиПолитика10 ноября 2026 20:30

Судно подорвалось на мине в Ормузском проливе: в Иране его сочли нарушителем

Уже третий нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Алина КОЧНЕВА
Уже третий нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Уже третий нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Фото: REUTERS.

Три нефтяных танкера за день подорвались на минах в Ормузском проливе. На одном из суден начался пожар. В Тегеране проходящие через Ормуз танкеры сочли нарушителями. Так сказано в заявлении КСИР.

По данным представителей Корпуса, последний танкер подорвался во второй половине дня, 10 ноября. Ранее сообщалось еще о двух инцидентах.

"Третий нарушивший правила танкер на неразрешенном маршруте в Ормузском проливе сегодня во второй половине дня подорвался на морской мине", - говорится в материале.

Как заявил госсек США Марко Рубио, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил пока не возобновлять крупных операций против Ирана. Вашингтон считает экономические санкции эффективными в борьбе с Тегераном.