Судно подорвалось на мине в Ормузском проливе: в Иране его сочли нарушителем

Уже третий нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Три нефтяных танкера за день подорвались на минах в Ормузском проливе. На одном из суден начался пожар. В Тегеране проходящие через Ормуз танкеры сочли нарушителями. Так сказано в заявлении КСИР.

По данным представителей Корпуса, последний танкер подорвался во второй половине дня, 10 ноября. Ранее сообщалось еще о двух инцидентах.

"Третий нарушивший правила танкер на неразрешенном маршруте в Ормузском проливе сегодня во второй половине дня подорвался на морской мине", - говорится в материале.

Как заявил госсек США Марко Рубио, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил пока не возобновлять крупных операций против Ирана. Вашингтон считает экономические санкции эффективными в борьбе с Тегераном.