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НовостиВ мире10 ноября 2026 20:48

Число жертв взрыва в Турции возросло: выдано 11 ордеров на задержание

Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 18 человек
Алина КОЧНЕВА
Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 18 человек

Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 18 человек

Фото: REUTERS.

Количество жертв взрыва в Турции возросло до 18 человек. ЧП случилось на металлургическом заводе в Измире. Обновленную информацию об инциденте приводит газета Cumhuriyet.

Известно также, что правоохранительные органы выдали ордера на задержание 11 человек в рамках расследования взрыва на заводе. Данные о произведенных арестах не приводятся.

"Число рабочих, погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ в районе Алиага города Измира, возросло до 18", - проинформировала газета.

Взрыв прогремел в дневное время. На территории предприятия мгновенно вспыхнул сильный пожар. На место происшествия были направлены многочисленные расчеты пожарной службы, а также экстренные медицинские бригады и спасатели. Десятки человек получили ранения в результате взрыва.