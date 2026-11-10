Байдена и его жену забросали молоком в Дублине: пропалестинские активисты выразили протест

Семью Байдена забросали пакетами с молоком в Ирландии Фото: REUTERS.

Экс-президент США Джо Байден и его жена Джил подверглись нападению в Дублине. В пару бросили пакеты с молоком. Акцию организовали пропалестинские активисты. Так они выразили протест приехавшей семье, пишет The Telegraph.

Отмечается, что Джо Байден с супругой прибыли с визитом в Тринити-колледж в Дублине. Там их сыну Хантеру Байдену вручили награду от Исторического общества колледжа.

Семью Байденов закидали пакетами с молоком в столице Ирландии

В это время на территории кампуса собрались пропалестинские демонстранты. Они скандировали лозунги "Позор" и "Геноцидный Джо". Затем в сторону политика начали бросать пакеты с молоком и другие предметы.

В тот же день в Болгарии местные встретили протестом и освистали кортеж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Люди выстроились вдоль маршрута следования еврочиновницы. В руках они держали государственные флаги и плакаты "Варна хочет мира".