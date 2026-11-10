Fox News предположил, кто может стать пресс-секретарем Белого дома Фото: REUTERS.

Вашингтон определяется с кандидатом на пост пресс-секретаря Белого дома. Им может стать теле-, радиоведущий Бен Фергюсон. По данным собеседника Fox News, это имя упоминалось в разговорах президента США Дональда Трампа.

В материале сказано, что на пост пресс-секретаря Белого дома рассматривается обозреватель CNN Скотт Дженнингс. Среди других кандидатов источник выделил также директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чуна и главу вашингтонского бюро портала Breitbart News Мэтью Бойла.

Прошлым пресс-секретарем была Кейти Закария. Ее уволили из Белого дома через пять дней после назначения на должность. Сейчас она пытается вернуться на этот пост. Как пишет The New York Post, женщина хочет "очаровать" президента США, чтобы получить еще один шанс. Кейти Закария также выступила на RSBN во время промежуточных выборов в Конгресс, надеясь привлечь внимание администрации.