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НовостиОбщество10 ноября 2026 21:29

Академик Александр Гинцбург стал Героем Труда

Владимир Путин присвоил академику Александру Гинцбургу звание Героя Труда
Алина КОЧНЕВА
Владимир Путин присвоил академику Александру Гинцбургу звание Героя Труда. Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Владимир Путин присвоил академику Александру Гинцбургу звание Героя Труда. Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Российский лидер Владимир Путин указом присвоил научному руководителю Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру Гинцбургу звание Героя Труда. Академик признан одним из ведущих специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Указ о присуждении звания опубликовали на портале правовой информации.

Владимир Путин указал на особые заслуги Александра Гинцбурга перед государством. Он также высоко оценил вклад академика в развитие науки и здравоохранения.

Александр Гинцбург 10 ноября отпраздновал 75-летие. За годы служения науке он разработал подходы к терапии хронических инфекций с помощью антипатогенных препаратов.

Владимир Путин также присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову. Он является космонавтом отряда Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.