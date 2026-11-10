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НовостиПолитика10 ноября 2026 21:41

Путин и Лукашенко завершили переговоры спустя четыре часа

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции Ново-Огарево
Алина КОЧНЕВА
Путин и Лукашенко провели встречу в резиденции Ново-Огарево

Путин и Лукашенко провели встречу в резиденции Ново-Огарево

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили неформальные переговоры в резиденции Ново-Огарево. Встреча продлилась порядка четырех часов. Такими данными поделился Telegram-канал "Пул Первого".

В том числе, Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за помощь Минска в организации гуманитарных обменов. Кроме того, стороны обсудили освоение Беларусью российских видов вооружений.

Лидеры также констатировали рост товарооборота между двумя странами. Он составил примерно 20% в текущем году.

Президент России позвал белорусского коллегу на ужин к себе домой после их беседы. Приглашение прозвучало в завершение разговора вечером 10 ноября. Александр Лукашенко также принимал участие в саммите ОДКБ.