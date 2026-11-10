"Проводят встречи в кафетерии": политик Кнайсль оценила роль ЕС в переговорах по Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: время участия ЕС в беседах по Украине не пришло. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Европейские дипломаты пока не готовы принимать участие в переговорах по Украине. Встречи в Абу-Даби имеют трехсторонний характер. Время участия ЕС в беседах по Украине еще не пришло. Такое мнение выразила экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в диалоге с ТАСС.

Политик отметила, что за столом переговоров в действительности присутствуют только делегации от России, США и Украины. Многосторонние встречи могут состояться, но позже, указала экс-глава МИД Австрии.

"Переговоры ведутся в трехстороннем формате, а это значит, что участвуют три стороны. То есть Российская Федерация, Украина и США в качестве посредника. Европейцы же присылают своих чиновников. Если они проводят встречи в кафетерии, то это их дело", - резюмировала Карин Кнайсль.

Газета Financial Times заявила, что европейцы готовы снова сесть за стол переговоров с Москвой по вопросу ракет. Они хотят вернуться к механизмам предотвращения конфликтов, которые работали в годы холодной войны.