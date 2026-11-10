Европа захотела вернуться к диалогу с Россией: первым делом хотят обсудить ракеты Фото: REUTERS.

Европа готова снова сесть за стол переговоров с Москвой по ракетам. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на заявления европейских чиновников. Речь идёт о возвращении к механизмам предотвращения конфликтов, которые работали ещё в годы холодной войны.

В качестве примера такого механизма авторы материала приводят Договор по открытому небу 1992 года, а также соглашения, ограничивающие размещение определённых типов ракет. То есть речь может пойти о восстановлении схем, которые когда-то помогали держать дистанцию и снижать риск внезапного столкновения.

Стоит напомнить и о недавнем заявлении Владимира Путина. На пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка президент говорил, что Москва поддерживает любые шаги по восстановлению отношений со странами Европы. При этом он обратил внимание на то, что многие в Европе рассуждают о подготовке к войне к 2030 году, и задался вопросом, насколько такие заявления вообще уместны.

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