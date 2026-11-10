"Он лежит и его бьют": певица Азиза поделилась воспоминаниями об убийстве Талькова

Певица Азиза сообщила, что чудом смогла выстоять после убийства Игоря Талькова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Советская и российская певица Азиза рассказала о своих эмоциях после трагического убийства музыканта Игоря Талькова. Она признала, что ей было очень трудно справляться с потерей. Певица видела всё своими глазами. После инцидента на женщину обрушилась волна критики. В эфире "Пусть говорят" на Первом канале Азиза поделилась воспоминаниями о том самом роковом дне.

Певица назвала ситуацию большой трагедией и болью. Она отметила, что чудом смогла выстоять на фоне случившегося. Азиза напомнила, что ей тогда было всего 27 лет. Она встала на защиту гражданского мужа Игоря Малахова, которого считали убийцей Игоря Талькова.

"Я увидела Игоря Малахова. Когда увидела, что он лежит и его бьют несколько мужчин, я кинулась его закрывать голову руками, потому что у него прям кровь хлестала из головы, ее пробили, видимо, в драке", - рассказала Азиза.

Игорь Тальков погиб в зале "Юбилейный". Что с ним произошло - до сих пор никто не знает. Известно только, что инцидент квалифицировали как убийство.