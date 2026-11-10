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НовостиОбщество10 ноября 2026 22:21

СК расследует уголовное дело по факту смерти телеведущего Сергея Соседова

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова
Алина КОЧНЕВА
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В городе Нерюнгри 23 сентября скончался телеведущий Сергей Соседов. Музыкальный критик умер в возрасте 58 лет. На данный момент криминального следа в кончине телеведущего не выявлено. При этом глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова. Так сообщили в пресс-службе Следкома.

Представители СК обратили внимание, что на федеральном канале до сих пор обсуждают обстоятельства кончины музыкального критика. Участники программ ставят под сомнение выводы следствия, указано в материале.

"Они настаивают на необходимости дальнейшего расследования его гибели, включая возможное проведение дополнительных экспертиз. По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело", - оповестили в Следкоме.

По предварительным данным, телеведущий упал с лестницы в отеле "Дархан". Утверждается, что он получил перелом свода черепа, а затем последовало кровоизлияние.