Трамп и Нетаньяху рассорились из-за шагов по Ирану: в Израиле конфликт назвали адским

Ynet узнал о перепалке между Трампом и Нетаньяху из-за ударов по Ирану Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп поругался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Перепалка случилась на фоне споров об ударах по Ирану. Беседа лидеров шла на повышенных тонах, уведомил израильский портал Ynet.

Премьер Израиля и президент США, как отмечается, проводили телефонный разговор. Знакомые с деталями беседы источники сообщили, что диалог был непростым.

"Один из собеседников даже охарактеризовал его как "адскую перепалку на повышенных тонах", - проинформировал источник портала.

Дональд Трамп пояснил, что Белый дом уже определил объекты на территории Ирана, по которым могут быть нанесены удары. При этом он отклонил вариант возобновления боевых действий прямо сейчас. Американский лидер уточнил, что вооруженные силы США готовы к войне, но пока ее не будет.