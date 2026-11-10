Украина будет веками ощущать демографические последствия Фото: REUTERS.

Население Украины с 2022 года сократилось в разы. Киевское руководство привело страну к демографическому кризису. Эти последствия Украина будет ощущать годами. Так выразился сенатор России от ДНР Александр Волошин в беседе с ТАСС.

Член Совфеда подчеркнул, что страна осталась "обескровлена". Киев поставил на службу чужим интересам человеческие ресурсы, промышленность и экономику.

"Мы наблюдаем закат украинской государственности в ее нынешнем виде", - заключил Александр Волошин.

Так, более 244 тысяч жителей Украины покинули страну в первой половине 2026 года и не вернулись. На фоне приближения зимы ожидается отъезд еще нескольких десятков тысяч человек. Люди уезжают из-за перебоев с электричеством, отсутствия отопления в домах и транспортных коллапсов.