В Петербурге ночью 11 ноября объявили беспилотную опасность Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

В ночь на 11 ноября аэропорт Пулково закрыли на прием и выпуск рейсов. Авиагавань работает с ограничениями на фоне беспилотной опасности. Жителей Петербурга предупредили об угрозе БПЛА около 01:00. Об этом сказано в уведомлении RSCHS.

"Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе возможны перебои в работе мобильного интернета. Беспилотная опасность также действует по всей Ленинградской области.

Минобороны РФ передало 10 ноября, что за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 802 украинских беспилотника. Над страной также ликвидировали четыре крылатые ракеты Rusty Dagger. Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб. Всего с начала СВО российские военные уничтожили почти 284 тысячи беспилотников.