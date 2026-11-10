Минобороны сообщило о перехвате 802 БПЛА и четырёх ракет Rusty Dagger за сутки. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации передало 10 ноября, во вторник, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 802 украинских беспилотника самолетного типа и четыре крылатые ракеты Rusty Dagger.

Кроме того, российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб. Всего с начала специальной военной операции, по данным Минобороны, российские военные уничтожили почти 284 тысячи беспилотников и 672 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, 10 ноября ВС РФ нанесли поражение производственным мощностям, где осуществлялась сборка БПЛА врага, а также местам хранения дронов ВСУ.

Днем ранее российские средства ПВО за сутки уничтожили 680 беспилотников ВСУ и два реактивных снаряда американской системы HIMARS. Об этом сообщило Минобороны России.