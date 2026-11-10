Ленинградская область подвергается массированной атаке: сбиты десятки дронов

Губернатор Дрозденко сообщил о ликвидации 42 БПЛА над Ленобластью Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В Ленинградской области ночью 11 ноября объявили беспилотную опасность. Угроза действует с 00:30. За это время над регионом ликвидировали 42 БПЛА. Так проинформировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в "Макс".

Он предупредил, что на фоне угрозы БПЛА в Ленобласти возможно понижение скорости мобильного интернета. В настоящий момент боевая работа продолжается.

"Над территорией Ленинградской области сбито 42 БПЛА", - написал Александр Дрозденко.

Воздушную угрозу также объявили на территории Санкт-Петербурга. В связи с этим в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты. Он не принимает и не отправляет рейсы. Жителей Петербурга предупредили о возможном понижении скорости работы мобильного интернета.