Отец герцогини Сассекской Томас Маркл самовольно снял устройство слежения: мужчину снова задержали

Отец Меган Маркл срезал браслет слежения после ареста Фото: REUTERS.

Томаса Маркла - отца герцогини Сассекской Меган Маркл - вновь задержали. Мужчина самовольно срезал с лодыжки устройство слежения. Его Томасу Марклу надели правоохранители после ареста по делу о хранении порнографических материалов с участием детей. Такие данные приводит Минюст.

Уточняется, что мужчина снова находится под стражей в ожидании слушания в федеральном суде в Тампе. Его задержали ночью 10 ноября после инцидента с браслетом слежения. Мужчину отпустили всего пять дней назад.

Отца Меган Маркл выпустили под залог. Он предстал перед судом во Флориде. Томас Маркл не признал вину. После непродолжительного задержания он вернулся в пансионат для престарелых. Мужчина пробыл под арестом сутки. На свободе он находился чуть дольше, однако снова попал в отделение.