Самолет в США пытались захватить: пассажир заявил о бомбе на борту

Самолет в США подал сигнал бедствия из-за заявления о бомбе на борту. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Американский самолет 10 ноября подал сигнал бедствия. Экипаж сообщил, что один из пассажиров проинформировал о бомбе на борту. Он пытался пробраться к пилотам, передает газета The Daily Mail.

По имеющимся сведениям, сообщивший о бомбе мужчина - латиноамериканец. Он заявил, что держит опасное взрывчатое вещество в своем рюкзаке. Борт совершил успешную посадку.

"Самолет United Airlines, направлявшийся из Нью-Джерси в Луизиану, подал сигнал о захвате после того, как пассажир, предположительно, попытался ворваться в кабину пилотов", - говорится в статье.

Ранее европейское воздушное судно резко село из-за угрозы нахождения взрывных устройств на борту. Сигнал поступил во время выполнения рейса из Италии в Бухарест. Экипаж самолета сообщил о получении информации о заложенном на борту взрывном устройстве.