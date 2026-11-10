Объявление импичмента Хегсету не поддержали: в Конгрессе выступили против

Палата представителей отклонила идею объявления импичмента Хегсету Фото: REUTERS.

В США не смогли договориться о начале процедуры импичмента главы Пентагона Пита Хегсета. Большая часть Палаты представителей Конгресса не поддержала эту идею. Так свидетельствуют кадры с трансляции.

За передачу резолюции об импичменте на рассмотрение юридического комитета Палаты представителей проголосовали 211 конгрессменов. При этом 204 выступили против.

Большинство в комитете до конца года принадлежит республиканца. Принятое на голосование решение приостанавливает продвижение инициативы до завершения работы текущего созыва Конгресса.

Инициатором идеи стал республиканец от штата Кентукки Томас Мэсси. Он подчеркнул, что Пит Хегсет должен покинуть пост, поскольку сознательно исполнял незаконные приказы о начале военной операции против Ирана.