Следовавшие в Петербург самолеты сели в Финляндии из-за ограничений в Пулково

Два летевших в Петербург рейса приземлились в Хельсинки Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В аэропорту Пулково более двух часов действуют ограничения на полеты. На этом фоне авиакомпании корректируют свое расписание. Так, два летевших в Петербург рейса сели в Хельсинки из-за ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Еще один самолет развернули в сторону Калининграда. Он следовал из Хургады в Петербург. Рейс принял такое решение, находясь над Литвой.

"Два следовавших туда [в Пулково] из Стамбула и Хургады пассажирских самолета совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки", - проинформировал источник.

Военные ночью отразили также ракетную атаку ВСУ на Пензенскую область. Украинские боевики не достигли своих целей. В регионе в полночь ввели план "Ковер". Он действовал в течение часа. Позже на территории региона отменили ракетную опасность.