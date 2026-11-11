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НовостиОбщество11 ноября 2026 0:08

Следовавшие в Петербург самолеты сели в Финляндии из-за ограничений в Пулково

Два летевших в Петербург рейса приземлились в Хельсинки
Алина КОЧНЕВА
Два летевших в Петербург рейса приземлились в Хельсинки

Два летевших в Петербург рейса приземлились в Хельсинки

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В аэропорту Пулково более двух часов действуют ограничения на полеты. На этом фоне авиакомпании корректируют свое расписание. Так, два летевших в Петербург рейса сели в Хельсинки из-за ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Еще один самолет развернули в сторону Калининграда. Он следовал из Хургады в Петербург. Рейс принял такое решение, находясь над Литвой.

"Два следовавших туда [в Пулково] из Стамбула и Хургады пассажирских самолета совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки", - проинформировал источник.

Военные ночью отразили также ракетную атаку ВСУ на Пензенскую область. Украинские боевики не достигли своих целей. В регионе в полночь ввели план "Ковер". Он действовал в течение часа. Позже на территории региона отменили ракетную опасность.