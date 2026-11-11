В каком возрасте чаще всего случается инфаркт?

Кардиолог Савонина: средний возраст пациента с инфарктом приближается к 64 годам Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России в среднем инфаркт диагностируют у пациентов возрастом 64 года. При этом приступ может произойти даже с молодыми людьми. Об этом предупредила кардиолог Ольга Савонина в комментарии РИА Новости.

Аритмолог сообщила, что ее самому молодому пациенту с инфарктом было всего 28 лет. В таком возрасте приступ выглядит внезапным, добавила врач. Однако он действительно возможен в любое время.

"Средний возраст пациентов с инфарктом в нашей стране приближается к 64 годам", - оповестила Ольга Савонина.

Главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов пояснил, что инфаркт может произойти без предварительных симптомов. Он напомнил, что главными противниками здорового сердца являются нездоровое питание, курение и низкая физическая активность.