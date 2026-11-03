Половина инфарктов бьет без симптомов: кардиолог рассказал о скрытых ударах по сердцу

Кардиолог рассказал, почему лекарства помогают не всегда, какие современные технологии внедряются в поликлиниках и как гены могут повышать риск сосудистых катастроф. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

На конгрессе «Национальное здравоохранение 2026», который проходит сейчас под эгидой Росконгресса в Москве, главный внештатный кардиолог Минздрава России и генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Сергей Бойцов рассказал о том, почему лекарства помогают не всегда, какие современные технологии внедряются в поликлиниках и как гены могут повышать риск сосудистых катастроф.

Враги, о которых мы знаем, но забываем

Сергей Бойцов напомнил про главных противников здорового сердца, факторы нашей повседневной жизни, которые планомерно подтачивают силы.

- Нездоровое питание, курение и низкая физическая активность - поведенческие факторы риска, которые в значительной степени предопределяют всю дальнейшую жизнь человека, - сказал главный кардиолог Минздрава.

На их фоне незаметно развиваются опасные состояния: абдоминальное ожирение (избыточный жир в области живота), дислипидемия (нарушение баланса жиров и холестерина в крови) и нарушение толерантности к глюкозе (преддиабет, который часто перерастает в сахарный диабет второго типа).

Время летит быстро, и болезни «молодеют».

Уже после 35 лет у многих уже появляются артериальная гипертония (повышенное давление), атеросклероз (закупорка сосудов бляшками) и диабет.

К 50 годам к ним нередко присоединяются инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца (нехватка кислорода для сердечной мышцы) и сбои сердечного ритма.

К 60-70 годам возникают пороки сердца и тяжелые поражения сосудов ног.

Без контроля и лечения этот процесс может закончиться фибрилляцией желудочков (опаснейшим нарушением ритма, когда сердце перестает качать кровь) и летальным исходом.

Кардиолог подчеркнул:

- Даже если пациент принимает самые современные лекарства, достигает целевых показателей и перенес оперативное вмешательство, исходные факторы риска продолжают действовать. Таблетка и операция решают далеко не все.

Таблетка и операция решают далеко не все. Фото: Jo Panuwat D/Shutterstock/Fotodom

Генетическая ловушка

Ученые выяснили, что в развитии атеросклероза огромную роль играет наследственность. Исследовав около 4000 пациентов, российские специалисты нашли 14 наиболее значимых генов. Если у человека совпадает определенная комбинация этих генов, то риск заработать проблемы с холестерином и сосудами возрастает на 46% у мужчин и на целых 76% у женщин. Теперь это – открытые ворота для более «прицельной» профилактики.

Медицинский детектив: поиск «невидимых» бляшек

Еще одна сложность кардиологии - так называемые нестабильные бляшки в сосудах.

Половина всех инфарктов случается у людей, у которых вообще не было никаких симптомов, а сосуд был сужен менее чем наполовину. Обычные обследования их не видят, но бляшка может в любой момент лопнуть и полностью перекрыть кровоток.

Сегодня врачи научились находить эти скрытые угрозы с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Исследования показали, что если вовремя обнаружить такую бляшку и воздействовать на нее, то риск инфаркта и смерти снижается в два раза.

Давление – под контроль

Обычный контроль давления в повседневной жизни работает плохо, рассказал кардиолог, целевых и безопасных значений достигает лишь около 33% гипертоников.

Но сейчас вырабатывается решение, как помочь следить за своим давлением лучше, - система дистанционного мониторинга, когда человек измеряет давление дома, а данные автоматически уходят врачу.

Как показывает практика, уже через полгода такого наблюдения 62% гипертоников приводят свое давление в норму. А снижение давления даже на 5 мм рт. ст. – это на 14% ниже риск получить инсульт и на 8% - инфаркт.

Кроме того, умная система позволяет вовремя заметить феномен «ускользания» - момент, когда таблетки, которые раньше отлично помогали, вдруг перестают работать и терапию нужно менять. Сейчас это программное обеспечение активно внедряется в поликлиники по всей стране.

Если вовремя обнаружить такую бляшку и воздействовать на нее, то риск инфаркта и смерти снижается в два раза. Фото: crystal light

мРНК-технологии для здоровья сердца

Медицина входит в новую эру препаратов на основе мРНК-технологий, рассказал Сергей Бойцов. Для сердечников это открывает новые возможности - от контроля уровня «плохого» холестерина до стимуляции роста новых сосудов после инфаркта.

- Сейчас наступает новая эра препаратов на основе мРНК-технологий. Это не мРНК-вакцинация, а создание с помощью мРНК-технологии «инструкции» для рибосом человека, чтобы они нарабатывали нужный белок, выполняющий терапевтическую функцию. Изначально эта технология пришла в онкологию. Затем стало ясно, что она открывает возможности и в кардиологии — как минимум по десяти направлениям. В стране уже создан консорциум, в который входят кардиологические центры, включая наш, - рассказал Бойцов.

Как это работает?

мРНК-препарат сам «обучает» организм производству терапевтического белка.

Такая технология может пригодиться, чтобы:

- Лучше снижать «плохой» холестерин и особый опасный фактор — липопротеин(а), который сейчас почти не поддается обычным лекарствам.

- Помогать сердцу быстрее восстанавливать кровоток после инфаркта (выращивать новые сосуды).

- Улучшать кровоснабжение ног при атеросклерозе.

- Уменьшать воспаление внутри сосудов и препятствовать образованию рубцов (фиброза).

- Бороться с редким, но тяжелым заболеванием — амилоидозом сердца.

Пока это еще перспективная технология, но работы в этом направлении ведутся активно.

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