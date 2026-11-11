Экс-министр Энгель осудил Зеленского за визит в Данию во время переговоров в ОАЭ Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию для встречи с официальными лицами страны. Он покинул своих граждан, несмотря на проводимые в ОАЭ трехсторонние переговоры. На это обратил внимание бывший глава МО Дании Ханс Энгель в эфире TV 2 Nyheder.

Экс-министр осудил поведение Зеленского. Он подчеркнул, что бывший комик и без того постоянно сталкивается с критикой. Зеленскому следует относиться внимательнее к своим шагам, добавил политик.

"Прямо сейчас в Абу-Даби находятся представители Украины, ведущие переговоры с представителями России и США. Таким образом, он подвергает себя критике, когда не находится в своем офисе на Украине", - сказал Ханс Энгель.

Переговоры в ОАЭ продлились 4,5 часа. Делегация от России имела возможность напрямую связаться с президентом во время перерыва между блоками. Основным языком общения между дипломатами стал русский.