Минимум шесть американских чиновников перебрались в охраняемое жилье из-за угроз от Ирана: Бессент в их числе

Глава Минфина США Бессент живет на военной базе из-за Ирана Фото: REUTERS.

Американский министр финансов Скотт Бессент живет на военной базе на фоне поступающих от Ирана угроз. Такое решение приняли еще минимум шесть чиновников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают, что чиновники постепенно перебираются из своих домов в охраняемое жилье еще с прошлого года. Они опасаются жестких действий со стороны Тегерана.

"Бессент недавно покинул свой дом и переехал на военную базу после угроз его жизни со стороны Ирана", - заявили источники.

Тегеран ранее направил Вашингтону документ с условиями мира. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что страна так и не дождалась ответа от США на свои предложения. При этом он уточнил, что Белый дом может направить свое послание позднее.