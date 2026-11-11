В Минздраве РФ объяснили, кому противопоказаны прививки от гриппа

Врач Шляхто: людям с хроническими заболеваниями запрещены прививки от гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Россиянам напомнили, в каком случае нужна вакцинация от гриппа и когда прививок лучше избегать. Это противопоказано людям с хроническими заболеваниями и аллергией. Так проинформировал главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто в беседе с РИА Новости.

Глава НМИЦ имени Алмазова отметил, что некоторым категориям граждан прививки от гриппа необходимы. К таким группам относятся беременные, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди и лица с метаболическими нарушениями.

"Противопоказаниями для вакцинации против гриппа являются: аллергия, острые инфекционные заболевания, обострение хронических недугов", - объяснил Евгений Шляхто.

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