Над Ленобластью продолжают сбивать дроны: атака ведется более четырех часов

Над Ленинградской областью сбили 141 БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Ленинградской области уже более четырех часов действует режим воздушной опасности. Силами противовоздушной обороны над регионом перехватили 131 БПЛА. Такими данными поделился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на канале в "Макс".

Он проинформировал жителей о продолжении боевой работы. Угроза беспилотной опасности еще не снята. В РСЧС призвали жителей покинуть открытые пространства и не поднимать неизвестные фрагменты.

"Над территорией Ленинградской области сбит 141 БПЛА", - известил Александр Дрозденко.

Налету беспилотников также подвергся Краснодар. В городе на фоне угрозы БПЛА включили сирены оповещения населения. Кроме того, временные ограничения ввели в аэропорту Краснодара. Воздушная опасность в городе действует с 03:00. О последствиях информации нет.