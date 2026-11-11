В Народном фронте назвали самые популярные схемы мошенников в «черную пятницу»

Кучава: в «черную пятницу» мошенники устраивают фейковые розыгрыши призов. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Во время «черной пятницы» мошенники проводят фейковые розыгрыши призов. За якобы получение крупного приза преступники предлагают внести платеж. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава регблока проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава.

По его словам, жертве сообщают о крупном выигрыше и предлагают внести «обязательный платеж», называя его налогом или пошлиной. При получении денег мошенники исчезают.

Кроме того, популярны у преступников и другие схемы: подарочные карты и предоплата. «Продают» подарочные карты популярных магазинов с большой скидкой. Те, кто решается купить эти карты, просто лишаются своих денег.

«Еще один тревожный тренд — поддельные МФО, которые перед распродажами обещают быстрые займы под низкий процент, собирают паспортные и банковские данные, а иногда требуют предоплату за «страховку» или «одобрение», — заключил Кучава.

Ранее представители банка рассказали, как мы сами отдаём мошенникам деньги, и как это остановить. Эксперт напомнил, что преступники почти ничего не изобретают - пользуются тем, что у всех на слуху. Это подарки к праздникам, летние путевки и билеты, сборы в родительских чатах, замена шин к холодам, вакцинация и многое другое.