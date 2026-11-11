В Якутии расследуют смерть Сергея Соседова: Бастрыкин затребовал доклад

Глава СК Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании смерти Сергея Соседова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Музыкальный критик Сергей Соседов умер 23 сентября. Ему было 58 лет. Однако причины кончины телеведущего до сих пор остаются не до конца известны. В связи со спорами вокруг скоропостижной смерти критика председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании гибели Сергея Соседова. Об этом говорится в материале СК в "Макс".

Телеведущий скончался в якутском городе Нерюнгри. Он прибыл в населенный пункт для участия в конкурсе "Жемчужина Дальнего Востока". Позже сообщили, что музыкальный критик упал на лестнице в гостинице. Он скончался в больнице.

"В эфире программы на федеральном телеканале продолжается обсуждение обстоятельств смерти музыкального критика из Москвы, скончавшегося в городе Нерюнгри. Участники программы ставят под сомнение выводы следствия, обращают внимание на расхождение ранее озвученной версии с видеозаписью событий", - объяснили в Следкоме.

Представители ведомства добавили, что участники передачи настаивают на полноценном расследовании гибели телеведущего. В том числе, они просят провести дополнительные экспертизы.

"По данному факту следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело", - сказано в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил это дело главе СУ СК России по Республике Саха Кондратенко В.В. Он представит доклад о ходе расследования уголовного дела.

Последние минуты жизни критика попали на видео. Кадры обнародовал телеведущий Андрей Малахов. На видео с камер в отеле попали секунды, снятые перед падением Сергея Соседова с лестницы. По кадрам видно, что телеведущий в верхней одежде с большим трудом и очень медленно поднимается к номеру. Запись обрывается до момента падения.

Широкая известность к Сергею Соседову пришла после участия в программе "Акулы пера" на ТВ-6. Журналист запомнился зрителям резкими вопросами, иронией и готовностью открыто высказывать свое мнение об артистах. При этом телеведущий всегда продолжал работать в печатных СМИ. Он сотрудничал с "Российскими вестями", "Мегаполис-Континентом", газетой "Среда" и журналом "Хит-парад". Сергей Соседов занимал должности музыкального обозревателя и редактора. Он также работал на радио.