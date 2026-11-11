Разрыв между средними пенсиями работающих в регионах превысил 22 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В октябре 2026 года разрыв между средними пенсиями работающих россиян в регионах страны превысил 22 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные Соцфонда сообщает ТАСС.

Так, наименьший размер пенсионной выплаты в прошлом месяце зафиксирован в Дагестане - 17 618 рублей, а наибольший - в Чукотском АО. Здесь он составил 39 732 рублей. По стране средний размер пенсии в октябре у работающих россиян составил 24 045 рублей, у неработающих — 25 853 рублей.

В целом средняя пенсия в России, согласно последним статистическим данным, фиксируется в размере 25 480 рублей.

По данным Социального фонда России, средний размер пенсии работающих и неработающих россиян за пять лет вырос на 9630 рублей и достиг 25 480 рублей.

Накануне в Госдуме разъяснили, кто из пенсионеров получит в декабре сразу две выплаты. Речь идёт о гражданах, которым деньги зачисляют на банковскую карту с 1-го по 10-е число: одна сумма будет декабрьской, вторая — досрочной за январь 2027 года.