Отключение подстанции и попадание в портовую зону: что известно об атаке БПЛА на Ленобласть

Дрозденко сообщил о попадании БПЛА в портовую зону Усть-Луги в Ленобласти Фото: Александр ГЛУЗ.

Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Зафиксировано попадание БПЛА в портовую зону Усть-Луги. На мечте инцидента произошло возгорание. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере "Макс".

Специалисты уже приступили к тушению пожара в Усть-Луге. По данным губернатора, информация о последствиях будет уточняться.

"Также произошло отключение аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге", - уведомил Александр Дрозденко.

Всего за период массированной атаки сбито 146 дронов ВСУ, уточнил губернатор.

К настоящему моменту не менее 18 рейсов в Пулково задержано или отменено. Расписание корректируют на фоне введенных ограничений. Некоторые самолеты уходят на запасные аэродромы.