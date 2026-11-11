Следовавшие в Пулково самолеты сели в Финляндии: как на рейсах сказался налет БПЛА на Петербург

Два рейса в Петербург сели в Хельсинки из-за ограничений в аэропорту Пулково Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В аэропорту Пулково задерживают или отменяют рейсы на фоне введенных временных ограничений на полеты. В результате два следовавших в Петербург самолета сели в Финляндии. Рейсы приземлились в аэропорту Хельсинки. Так сообщили ТАСС в авиадиспетчерских кругах.

По данным онлайн-табло Пулково, ночью 11 ноября в авиагавани задержаны или отменены минимум шесть рейсов. Некоторые самолеты совершают временные остановки на запасных аэродромах.

"Из-за ограничений по безопасности, действующих в аэропорту Санкт-Петербурга, два следовавших туда из Стамбула и Хургады пассажирских самолета совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки", - оповестил источник в авиадиспетчерских кругах.

Кроме того, один рейс сел в Калининграде. Он следовал из Хургады в Петербург. Экипаж принял решение развернуть самолет, когда борт находился над Литвой.

В прошлый раз Петербург и Ленинградская область подверглись массированной беспилотной атаке ночью 18 октября. Тогда аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы свыше шести часов. Сотрудники авиагавани перевели пассажиров в укрытия из-за угрозы атаки беспилотников. За время действия ограничений в Пулково было задержано более 50 рейсов, 26 вылетов отменены. На запасные аэродромы ушло 13 самолетов.

Над Ленобластью более четырех часов отражают удары БПЛА. Предупреждения об угрозе беспилотной атаки пришли также жителям Петербурга. Над регионом перехватили 141 БПЛА. При этом боевая работа еще продолжается. Местных жителей предупредили о перебоях в работе мобильного интернета из-за отражения ударов. О пострадавших и последствиях на земле информации не поступало.

Минобороны России сообщило, что за 10 ноября силами противовоздушной обороны над страной уничтожили 802 украинских беспилотника. Кроме того, военные ликвидировали четыре крылатые ракеты Rusty Dagger. Средства ПВО также сбили шесть управляемых авиационных бомб над приграничными регионами. Всего с начала спецоперации, по данным Министерства, российские военные перехватили порядка 284 тысяч беспилотников.