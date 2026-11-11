ВСУ массированно атаковали Ленобласть: есть повреждения в порту

В портовой зоне Усть-Луга произошел пожар из-за атаки БПЛА Фото: Александр ГЛУЗ.

Беспилотники ВСУ с 00:30 11 ноября пытаются атаковать Ленинградскую область. Над регионом сбили минимум 146 дронов. В результате в портовой зоне Усть-Луга возникло возгорание. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в "Макс".

По его информации, боевая работа на территории региона продолжается. Режим воздушной опасности действует в Ленобласти более шести часов.

"В результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению", - написал Александр Дрозденко.

Он также рассказал об аварийном отключении трансформаторной подстанции в Усть-Луге. Более детальная информация будет уточнена позднее, прокомментировал губернатор.

По сведениям главы Пензенской области Олега Мельниченко, в регионе ночью также отразили удары ВСУ. На территории субъекта в течение часа действовал режим ракетной опасности. Власти ввели план "Ковер". На этом фоне аэропорт Пензы временно недоступен для полетов. Авиагавань не принимает и не отправляет рейсы с полуночи. Военные при этом успешно отразили ракетную атаку на область, поблагодарил бойцов Олег Мельниченко.

Днем 9 ноября ударам подверглась Запорожская область. Трагедия случилась в Каменке-Днепровской. Сразу три местных жителя стали жертвами атак ВСУ. Еще один мирный житель получил ранения в результате удара беспилотника. Повреждена также гражданская инфраструктура. Власти муниципалитета призвали население быть особо внимательным. В населенных пунктах после атак остаются несработавшие артиллерийские снаряды и дроны.

В Курской области за прошедшие сутки перехватили 169 беспилотников. ВСУ также применили артиллерию по ряду районов и атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Под удар попал 61-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение руки. Мужчина находился в автомобиле. Помимо прочего, в Хомутовском районе Курской области поврежден объект энергетики. В результате было временно нарушено электроснабжение в 42 населенных пунктах. Без света оставались свыше четырех тысяч потребителей в регионе.