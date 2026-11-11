Над Ленинградской областью за ночь сбили около 150 украинских БПЛА Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Ленинградская область пережила массированный налёт беспилотников. По предварительным оценкам, прошлой ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 150 украинских беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в «Максе», объявив об отбое беспилотной опасности.

Одной из целей стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. После попадания нескольких дронов там вспыхнул пожар, пострадали трое работников. В настоящий момент угрозы их жизни нет. В аэропорту Пулково также были введены временные ограничения. К настоящему времени угроза БПЛА в Санкт-Петербурге отменена.

Прошлой ночью Пензенская область подверглась ракетной атаке. Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, нацеленные на регион ракеты были перехвачены силами ПВО. Ракетная опасность была объявлена в 23:40 мск 10 ноября, тогда же ввели режим «Беспилотная опасность». Около полуночи в регионе ввели план «Ковер».