Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2026 4:42

Над Ленинградской областью за ночь сбили около 150 украинских БПЛА

Три человека пострадали в результате атаке БПЛА на Усть-Лугу в Ленобласти
Мария СПИРИДОНОВА
Над Ленинградской областью за ночь сбили около 150 украинских БПЛА

Над Ленинградской областью за ночь сбили около 150 украинских БПЛА

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Ленинградская область пережила массированный налёт беспилотников. По предварительным оценкам, прошлой ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 150 украинских беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в «Максе», объявив об отбое беспилотной опасности.

Одной из целей стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. После попадания нескольких дронов там вспыхнул пожар, пострадали трое работников. В настоящий момент угрозы их жизни нет. В аэропорту Пулково также были введены временные ограничения. К настоящему времени угроза БПЛА в Санкт-Петербурге отменена.

Прошлой ночью Пензенская область подверглась ракетной атаке. Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, нацеленные на регион ракеты были перехвачены силами ПВО. Ракетная опасность была объявлена в 23:40 мск 10 ноября, тогда же ввели режим «Беспилотная опасность». Около полуночи в регионе ввели план «Ковер».