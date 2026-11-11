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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 5:11

Два человека погибли при массированной атаке БПЛА на Смоленскую область

Губернатор Анохин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате атаки БПЛА на Смоленскую область
Мария СПИРИДОНОВА
Два человека погибли при массированной атаке БПЛА на Смоленскую область

Два человека погибли при массированной атаке БПЛА на Смоленскую область

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Прошлой ночью Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. В результате атаки погибли два человека, сообщил в среду губернатор региона Василий Анохин в «Максе».

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

По словам Анохина, силами ПВО Минобороны за ночь над регионом было уничтожено 37 вражеских дронов. В городе Ярцево обломки одного из беспилотников упали на многоэтажный дом, из-за чего там вспыхнул пожар.

В ночь на 11 ноября атаке беспилотников также подверглась Ленинградская область. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили над регионом 150 украинских БПЛА. Целью атаки стала портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе. В результате попадания нескольких беспилотников там вспыхнул пожар, пострадали трое работников, угрозы их жизни нет.