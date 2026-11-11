Дрозденко: трое работников пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Усть-Луге Фото: Иван МАКЕЕВ.

Трое работников пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Усть-Луге ночью 11 ноября. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, угрозы жизни пострадавших нет.

Ранее Дрозденко сообщил, что украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Зафиксировано попадание БПЛА в портовую зону Усть-Луги. На месте инцидента произошло возгорание. Кроме того, произошло отключение аварийное отключение трансформаторной подстанции.

В момент атаки БПЛА противника не менее 18 рейсов в питерском аэропорту Пулково было задержано или отменено. Расписание корректировали на фоне введенных ограничений. Некоторые самолеты уходили на запасные аэродромы.