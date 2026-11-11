В Госдуме призвали расследовать гибель собак от вакцины «Мультикан» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Случаи гибели собак после прививки «Мультикан-8» требуют непредвзятого и полного разбирательства, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владислав Атмахов, входящий в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. По его словам, это позволит выяснить истинную причину трагедии и проверить, соблюдались ли требования при выпуске препарата.

Вакцина «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим» предназначена для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Летом в ряде регионов начали поступать жалобы на гибель животных после прививки. В сентябре Россельхознадзор обнаружил в 20-й серии препарата живой вирус болезни Ауески — острое инфекционное заболевание, смертельное для животных. В октябре прокуратура обратилась в московский суд с требованием оштрафовать компанию «Ветбиохим» за продажу некачественных лекарств. К настоящему моменту 104 владельца погибших питомцев уже получили денежные компенсации.

Атмахов подчеркнул, что следствие должно ответить на вопросы о причинах произошедшего, качестве препарата и соблюдении норм при его производстве и контроле. Он также заявил, что проверка ветеринарных лекарств обязана быть предельно строгой.

«Вакцинация должна защищать здоровье животных, а люди должны быть уверены в безопасности препаратов, которым доверяют жизнь своих питомцев», — подчеркнул депутат.