Расследование причин гибели питомцев продолжается Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

НАЙТИ И ЛИКВИДИРОВАТЬ

…В Госдуме утверждают, что счет погибших собак идет на сотни. Производитель вакцины говорит примерно о восьми десятках. Но цифры, в любом случае, серьезные. Как и тот скандал, что разгорелся вокруг вакцины «Мультикан-8».

KP.RU проводил по этому поводу большое расследование. Напомним, в августе в разных регионах начали умирать собаки, причем с похожими симптомами: сильный зуд, высокая температура, обильное выделение слюны, судороги. Было и еще кое-что общее: незадолго до смерти их привили вакциной «Мультикан-8» 20 серии.

Это многокомпонентная вакцина, она защищает от бешенства и еще нескольких собачьих инфекционных заболеваний. Выпускает ее компания «Ветбиохим» - главный российский производитель такого рода препаратов. Около 70% рынка вакцин для собак и кошек приходится именно на продукцию «Ветбиохима».

После гибели собак компания «Ветбиохим» начала собственное расследование и еще 18 августа отозвала вакцину «Мультикан-8» 20 серии. А днем позже - еще три серии вакцин, которые были выпущены в близкие с «двадцаткой» даты, - «Мультикан-8» 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12 серии. С 31 августа предприятие проверяют Россельхознадзор и прокуратура.

Пару недель назад Россельхознадзор сообщил: «до прояснения ситуации» обращение вакцин этих серий приостановлено. И вот 16 сентября стало известно: ведомство поручило изъять из оборота и уничтожить всю 20-ю серию вакцины «Мультикан-8».

«ООО «Ветбиохим» необходимо организовать мероприятия по изъятию и уничтожению указанной серии вакцины с предоставлением документов об уничтожении в Россельхознадзор в установленный законодательством срок», - говорится в постановлении.

ЧТО ПОГУБИЛО СОБАК?

Тем временем расследование причин гибели питомцев продолжается. Версий несколько.

1. Диверсия

Сам «Ветбиохим» подозревает «возможное организованное деструктивное вмешательство враждебно настроенных третьих лиц». На запрос KP.RU с вопросом, что имеется в виду, на предприятии пока не ответили.

2. Попадание в вакцину вируса Ауески («ложное бешенство»)

Симптомы этого вируса наблюдались у погибших животных. В Саратове провели экспертизу четырех собак, погибших после прививки «Мультиканом-8». И в их останках обнаружили вирус Ауески.

ВАКЦИНУ МУЛЬТИКАН-8 УНИЧТОЖАТ ИЗ-ЗА ВИРУСА АУСЕКИ: ЗАЯВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

И вот вечером 16 сентября Россельхознадзор сообщил, что в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" действительно обнаружен смертельный для собак вирус болезни Ауески.

«В рамках проверки ФГБУ «ВГНКИ» установило наличие в образцах серии № 20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески. Таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакциной «Мультикан-8» серии № 20, контаминированной чужеродным вирусом, летальным для данного вида животных», - говорится в сообщении ведомства.

Основные разносчики Ауески - мелкие грызуны и свиньи. Как свиной вирус мог попасть в вакцину для собак? Тут версии тоже разные — от намеренного вредительства до сбоя или неосторожности на производстве. Ведь «Ветбиохим» производит вакцины против болезни Ауески у свиней. А в «живых» вакцинах используются реальные вирусы, но сильно ослабленные.

Результаты своей внутренней «Ветбиохим» обещает к 25 сентября. Итоги совместной проверки Россельхознадзора и Генпрокуратуры, скорее всего, будут известны в октябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покупают молчание или помогают хозяевам? Что известно о компенсации за гибель собак после вакцинации препаратом "Мультикан"

«Тучка больше не вернется домой»: почему погибли собаки после прививки самой популярной российской вакциной