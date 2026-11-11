Украинские боевики сбежали с позиций после операции ВС РФ: Массовое дезертирство на одном направлении Фото: REUTERS.

В 151-й бригаде ВСУ началось массовое дезертирство после российской военной операции «Медвежий угол» в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, несколько месяцев назад украинское подразделение вывели в Чугуев для восполнения потерь, понесенных во время боевых действий. Однако после прибытия военнослужащие начали массово самовольно оставлять часть. Кроме того, у солдат ВСУ обнаружили серьезные проблемы со здоровьем.

«По прибытии в район восполнения бригада столкнулась с массовыми случаями СОЧ и болезнями, приобретенными военнослужащими во время нахождения на позициях, многие из которых заканчиваются смертельным исходом», — рассказал источник агентства.

По данным Минобороны РФ, в ходе операции «Медвежий угол» российские войска освободили 28 населенных пунктов и установили контроль над 461 квадратным километром территории. В ведомстве также сообщили об уничтожении 1810 украинских военнослужащих.

Ранее командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции «Медвежий угол». По его словам, российские военные начали наступление в июле-августе, а 30 августа замкнули кольцо окружения вокруг подразделений ВСУ. Впоследствии украинская группировка была разгромлена. Это позволило увеличить глубину полосы безопасности на территории Харьковской области до 30 километров.