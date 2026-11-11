ФСБ выявила агентурную сеть спецслужб Польши в Калининградской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о выявлении агентурной сети спецслужб Польши в Калининградской области. По подозрению в шпионаже арестованы два агента — сотрудники Службы военной разведки и Агентства внутренней безопасности Польши.

По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные добывали и передавали данные о российских военнослужащих и объектах Минобороны, а также сведения о социально-экономическом положении региона, миграционной и социальной политике. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже. Суд отправил фигурантов под стражу.

Также семерым гражданам Польши и трём россиянам были вынесены официальные предостережения о недопустимости шпионажа и госизмены.

Ранее ФСБ пресекла в Краснодарском крае деятельность, связанную с украинскими спецслужбами. Сотрудники ведомства задержали 69-летнего гражданина, который планировал совершить теракт против российского военнослужащего по заданию СБУ.