ВС России поразили сухогруз с оружием ВСУ в акватории Черного моря Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска поразили сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удар по судну был нанесен юго-западнее Одессы. Сухогруз перевозил оружие и другое военное имущество, предназначенное для украинской армии.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении еще трех судов, задействованных в снабжении ВСУ. Северо-восточнее Одессы российские военные нанесли удары по сухогрузу с вооружением и танкеру, перевозившему горюче-смазочные материалы. Еще одно судно с грузами двойного назначения было поражено восточнее города.

Кроме того, российская армия поразила логистический центр «Сухой порт» в Одессе. По информации Минобороны, объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах украинских войск. Удары по таким объектам направлены на нарушение снабжения подразделений ВСУ.