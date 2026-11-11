Мария Захарова приструнила Европу из-за переговоров в Абу-Даби: «Зачем они туда приехали?». Фото: МИД РФ.

Европейские представители должны объяснить, зачем они прибыли в Абу-Даби, где проходят переговоры России, США и Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

По словам дипломата, европейцам изначально было нечего делать на переговорах. Захарова предположила, что их приезд мог быть связан с попытками помешать мирному урегулированию конфликта.

«Единственное, что можно додумать, зачем они туда приехали, это для того, чтобы науськивать киевский режим, чтобы они настаивали на продолжении бойни. Потому что они же завязаны контрактами, столько поставок, столько денег, столько кровавых инвестиций в бойню вложено», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД также допустила, что целью визита европейцев могла стать информационно-политическая поддержка Киева.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские представители приехали в Абу-Даби, чтобы выиграть время для Киева. По мнению министра, эту паузу Запад намерен использовать для восстановления военного потенциала Украины. При этом Лавров подчеркнул, что Москва не согласится на подобный сценарий.