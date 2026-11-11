Россиянам объяснили, при каких условиях нужна замена паспорта

МВД: при сильном изменении внешности после операции нужна замена паспорта Фото: Александр Подгорчук.

Граждане РФ обязаны заменить паспорт, если их внешность существенно изменилась в результате перенесенного заболевания или проведенного медицинского вмешательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В ведомстве уточнили, что данная процедура требует предоставления стандартного пакета документов, а также официальных медицинских справок, подтверждающих факт лечения или хирургического вмешательства, вызвавшего визуальные изменения.

«Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством», — приводит РИА Новости заявление министерства.

Юрист Мария Белова в беседе с агентством пояснила, что популярные косметологические или пластические процедуры, такие как ринопластика или коррекция формы губ, далеко не всегда требуют получения нового документа.

По словам эксперта, ключевым критерием выступает степень узнаваемости человека. Если после коррекции внешние черты лица позволяют легко идентифицировать владельца по существующему фото, менять паспорт не нужно. Однако при кардинальных изменениях, затрудняющих установление личности, обращение в контролирующие органы становится обязательным.

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