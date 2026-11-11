Семья Кеннеди судится с Трампом: что не поделили родственники политиков

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Семья Кеннеди подала в федеральный суд Вашингтона иск с требованием остановить строительство 250-футовой триумфальной арки, которую продвигает администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Истцами выступили девять членов семьи. Они утверждают, что арка закроет вид на могилы родственников на Арлингтонском кладбище, включая Вечный огонь Джона Кеннеди, а также на мемориалы сотням тысяч павших американских военных. По оценке семьи, сооружение вдвое выше Мемориала Линкольна и по площади сопоставимо с 25-этажным офисным зданием, а администрация «поспешила со строительством». Кеннеди присоединились к иску, который в прошлом месяце подали власти Вашингтона и Вирджинии, а также ветераны и округ Арлингтон.

Юристы Норман Эйзен и Стив Джонас из Фонда защиты демократии, представляющие интересы истцов, заявили, что арка — незаконное вмешательство в дела кладбища и память о героях, и только Конгресс вправе санкционировать вмешательство такого масштаба.

На прошлой неделе федеральный судья приостановил стройку арки на 14 дней, запретив любые работы у предполагаемого места установки. Трамп рассчитывал завершить проект до ухода с поста через два года, но судебные разбирательства нарушили сроки.

Ранее в США разгорелся скандал вокруг Кеннеди-центра. Конфликт начался в декабре 2025 года, когда попечительский совет, назначенный Трампом, проголосовал за добавление его имени к названию комплекса. Конгрессвумен Джойс Бити оспорила это в суде, и в мае 2026 года судья Кристофер Купер постановил, что переименование незаконно: название закреплено актом Конгресса, и менять его могут только законодатели.