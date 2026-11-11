ВСУ атаковали автобус под Горловкой в ДНР, есть раненые Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на пассажирский автобус в районе Горловки в Донецкой Народной Республике. В результате удара пострадали мирные жители, о чем сообщили представители местных властей.

На месте происшествия работают экстренные службы и медицинские бригады.

Напомним, в июне этого года поездка на юг России для ребят из Гомельской области, начинающих футболистов и танцоров, закончилась настоящим кошмаром. Утром украинские войска атаковали автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. При этом был нанесен прицельный удар прямо в переднюю часть машины.