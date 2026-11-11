Украине пророчат демографическую катастрофу после конфликта: до чего Зеленский довел страну Фото: REUTERS.

Украине будет крайне сложно восполнить демографические потери, понесенные за время управления Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы Александр Бородай.

Парламентарий считает, что последствия нынешнего политического курса Киева будут ощущаться еще долгие годы.

«Та катастрофа, в которую сама себя ввергла Украина, выбрав Зеленского, и, соответственно, вместе с Зеленским выбрав соответствующий политический курс, эта катастрофа, она действительно в будущем обернется для нее потерями, которые будет очень сложно восстановить», — заявил Бородай.

По мнению депутата, конфликт на Украине выгоден Западу, который стремится нанести максимальный ущерб России. Он также подчеркнул, что завершение боевых действий позволит сократить число жертв.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник предупредил, что Украина приближается к демографической «точке невозврата». Среди основных причин он назвал низкую рождаемость, высокую смертность и массовый отъезд населения в европейские страны.

Немногим ранее британская газета The Times сообщила, что за первую половину 2026 года Украину покинули более 244 тысяч человек, которые так и не вернулись. По оценкам издания, сейчас на подконтрольной Киеву территории проживают около 28,5 миллиона человек против 41 миллиона в начале 2022 года. Сокращение населения уже приводит к нехватке рабочей силы и создает дополнительные проблемы для украинской экономики.